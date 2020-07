L’ex GF Barbara Donadio si rilassa e sogna Positano, ma è una foto vecchia

Sono innumerevoli i vip che ultimamente hanno come punto di riferimento della vacanza la meravigliosa Positano e la Costiera amalfitana. In molti pubblicano gli scatti con lo sfondo della suggestiva città verticale, le case che si arrampicano su quella costa baciata dal mare.

Molti altri vip invece, come nel caso di Barbara Donadio, sognano e ricordano le loro vacanze passate a sognare in barca sulle acque cristalline di Positano, bandiera blu 2020.

In realtà in questo momento sto facendo da copilota a ste – scrive Barbara – e se non mi sbrigo a pubblicare rischio pure di sbagliare strada, tanto per cambià!!!quindi ciao amici da qui come se fossi li.

Ieri, invece Barbara è stata ad Amalfi e lo racconta così: I colori, il profumo dei fiori, il sapore dei frutti e la brezza del mare. Questo mi ha spinto ad entrare in uno dei tanti fruttivendoli di Amalfi. Non è stato difficile intraprendere una lunga chiacchierata con il titolare. L’accoglienza campana mi ha sempre affascinata. Ci sanno proprio fare, niente da dire. Appena gli ho detto che ero appassionata di beauty è partito con le tarantella: “Signò i limoni sono i migliori antiage: vitamine (A, C,), flavonoidi, antiossidanti e sali minerali, contenuti naturalmente all’interno del succo di limone, aiutano a migliorare l’idratazione e il nutrimento della pelle.” E che non glieli prendi dopo mezzo kg di limoni?! Non so cosa ci farò, forse una spremuta o forse li regalerò a qualcuno perché a me i limoni non servivano ma la chiacchierata con Andrea valeva il prezzo dello scontrino.

Barbara Donadio Grande Fratello 2015: chi è?

Barbara Donadio è una concorrente del Grande Fratello 14. E’ entrata nella prima puntata della quattordicesima edizione, andata in onda giovedì 24 settembre su Canale 5. Gioca in coppia con Rossella Intellicato.

Barbara ha 27 anni, classe 1988 (nata il 9 maggio a Viareggio, Lucca, dove vive). Pesa 53 kg, è alta 174 cm, ha gli occhi ed i capelli castani. E’ laureata in letterature europee (parla quattro lingue: francese, inglese, spagnolo e tedesco) e lavora come modella ed hostess. Ha iniziato a sfilare nel 2010 e ha anche vinto alcuni concorsi di bellezza in Toscana: nel 2011, a Camaiore, è stata incoronata Miss Palio; e nello stesso anno è diventata Miss Lucca Bike.