Lettere. Giovedì 30 luglio sospensione dell’erogazione idrica dalle 6.00 alle 19.00

GORI comunica che per , sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 06:00 alle 19:00 di giovedì 30 luglio 2020, nelle seguenti zone di LETTERE:

Via San Nicola al Castello

Via Varo Chirico

Via Nicola del vaglio

e traverse

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

Bivio San Nicola al Castello Lettere dalle ore 06:00 alle ore 19

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.