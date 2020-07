Le strane strisce blu al Belvedere ai Colli di Fontanelle di Sant’Agnello. Una zona fuori mano, in cui nessuno va a parcheggiare. Gli unici a poterle utilizzare sono i residenti o gli ospiti dei ristoranti, già in difficoltà in questo periodo successivo al lock down derivato dal Covid-19.

Ci chiediamo, dunque, il senso dell’acquisto della macchinetta per poi non riceverne alcun ricavato, visto che gli stalli risultano inoccupati.