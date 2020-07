Il lunedi, si fa una escursione, e il mercoledi ci si raccoglie in preghiera. L’ultimo lunedi si è svolta una passeggiata alla Regina Giovanna e oggi mercoledi 15 luglio 2020, appuntamento alle 21.00 presso villa falzoletti per la preghiera comunitaria. Intanto il Vescovo Monsignor Francesco Alfano alle 19.00 sarà nella Chiesa del Carmine per le celebrazioni della festa della Madonna.