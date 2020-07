Piano di Sorrento ( Napoli ) . Interessanti , come sempre, i racconti del lunedì di Ciro Ferrigno. Questa volta spazia fra la Penisola sorrentina e la costa d’ Amalfi, ai confini con la provincia di Napoli e Salerno. Grotte preistoriche straordinarie fra cielo e mare, se ci si sposta verso Praiano, dalla Sponda ad Arienzo, abbiamo anche “La Porta”, che ritroviamo nei libri di preistoria, ma leggiamo il suo racconto.

Tra i Colli di San Pietro e l’inizio della costiera amalfitana, ci sono numerose grotte, alcune delle quali conservano interessanti segni di insediamenti umani preistorici. Tra tutte, la più importante è la Grotta Matera, che oggi si apre a livello del mare, dove alcuni reperti archeologici attestano la presenza dell’uomo nel Neolitico. Di grande importanza sono pure altre tre grotte, denominate La Porta, Mezzogiorno ed Erica, studiate tra il 1956 ed il ‘69 dall’Università di Pisa. All’interno di La Porta furono scoperti segni del Paleolitico Superiore e del Mesolitico; nella Erica, elementi del Mesolitico (15-12 mila anni fa).

Sopra Calacerva, proprio di fronte ai Galli, si trova la Grotta dell’Eremita o del Romito, dove volteggiano i corvi imperiali. Il faticoso sentiero per raggiungerla passa tra piante di olivi e olivastri, ceppi di asfodeli, fichi d’India, lecci e carrubi. All’interno ci sono piccole stalattiti e stalagmiti, alcune saldate e colonie di pipistrelli; il fondo si chiude ad imbuto. Forse già frequentata da uomini preistorici, prende il nome da un monaco basiliano, fuggito dall’Oriente, dopo l’ascesa dell’Islam, che la scelse come propria dimora, stimandola adatta al ritiro, alla solitudine e alla preghiera. A questa Grotta è legata la leggenda popolare del pecoriello, che avrebbe attraversato un lungo ed oscuro cunicolo nelle viscere della montagna, fino a giungere indenne nel piccolo golfo, sotto Villa Crowford a Sant’Agnello, che si chiamerebbe “del Pecoriello”, proprio in suo onore!

Ci sono grotte che, per il fatto di trovarsi più vicine ai centri abitati collinari, hanno finito col prendere nomi più familiari, come la Grotta dei Fichi, quella delle Vitelle, delle Camerelle ecc. Proprio per essere state sempre utilizzate, non hanno restituito testimonianze della preistoria, né della presenza di eremiti, pur da considerare certe.

La Grotta dei Fichi era usata dai contadini che vi mettevano quella frutta ad essiccare, al riparo dagli agenti atmosferici e dai furti, perché l’accesso era sbarrato da un cancello, che veniva chiuso a chiave. I contadini, proprietari, usavano dei rudimentali marchingegni fatti di pali di castagne e frasche di ginestre, dove poggiavano i fichi, per farli seccare, e davano pure in fitto lo spazio ad altri, che pagavano una cifra calcolata sui giorni dell’uso o cedevano parte della frutta stessa, tanto preziosa nel periodo natalizio.

Un sentiero impervio, a precipizio sul mare, porta alla Grotta delle Vitelle, molto ampia, tanto da essere stata usata come stalla e, poi, come deposito per il fieno. L’aspetto attuale non è quello originario, perché fu allargata e scavata in profondità dai proprietari, i quali ne chiusero l’imboccatura con un muro a secco e una porta d’accesso, poi smantellati. Qualcuno racconta di un soldato della Prima Guerra Mondiale che, inorridito per le atrocità viste al fronte, si nascose in questa grotta fino alla conclusione del conflitto. Ogni giorno la madre, di nascosto, compiva un lungo cammino per portargli qualcosa da mangiare. Sopra la Grotta delle Vitelle se ne apre una più piccola ad imbuto, detta del Buco. A circa trenta metri sotto, si apre ‘a Rotta ‘e Vasce, anch’essa utilizzata per depositarvi i fasci di fieno.

La Grotta d’’e Cammarelle si sviluppa su due livelli e ha restituito segni della frequentazione nel periodo preistorico. La grotta inferiore, esposta a Sud, ha, sulla parete rocciosa del fondo, un foro che permette la comunicazione con quella sovrastante. Suggestiva l’ipotesi del Rev. Vincenzo Simeoli, che ritiene possa trattarsi di un arcaico tempio dedicato al sole.

Un’altra caverna viene chiamata del Muro o del Diavolo. In dialetto d’’o Muro o d’’o Diavulo. Il primo nome deriva dalla presenza di due muri, costruiti con pietre a malta, che circondano e chiudono l’ingresso. Il secondo, dall’attività che vi svolgevano alcuni astuti contadini, i quali in alcuni periodi dell’anno distillavano il vino per ottenere dell’alcool da vendere al mercato nero. Per tale operazione avevano bisogno di fornaci, con conseguenti fuoco e fumo, che trasformavano lo speco nell’anticamera dell’inferno. Ancora oggi la volta e le pareti di roccia sono annerite a causa di quel fumo intenso che si alzava dalle fornaci che servivano per riscaldare le caldaie degli alambicchi. In altri periodi, anche questa grotta fu utilizzata per conservare il fieno. Sul lato sinistro, c’è un cunicolo che porta in una piccola caverna che, a sua volta, immette in uno stretto passaggio che porta in un’ultima grotta dove c’è un pozzetto circolare, che gli uomini della preistoria ed i santi monaci utilizzavano per raccogliere l’acqua che grondava dalla volta rocciosa ornata da piccole stalattiti, fresca e purissima.

È incredibile pensare che una caverna possa essere stata la casa dei primi abitanti della nostra terra quindicimila anni fa, o una grotta – casa – tempio di uomini di fede e di preghiera! L’amore per il bello ha esercitato un fascino immenso nell’anima degli uomini, in ogni epoca storica. E qui, sospesi tra il cielo ed il mare, siamo in uno degli angoli più belli del mondo, se non il più bello, in assoluto!

Il racconto del lunedì di Ciro Ferrigno.

Le fotografie sono di Antonio Spasiano, che ringrazio