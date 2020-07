In piazza della Vittoria a Sorrento si stanno eseguendo in questi giorno lavori di scavo, non sappiamo da chi e per cosa , non vi è alcun cartello indicante. Ci siamo accorti che la parte scavata è coperta con cura con un telo impermeabile, e sapendo quindi che quello è il luogo della Villa Imperiale di Agrippa Postumo , deduciamo che forse è stato trovato qualcosa.

Ricordiamo, riportando dai volumi di Mario Russo, quali importanti reperti furono trovati in questo posto. Quali cultori della materia e amanti del nostro territorio vorremmo conoscere di più, ma sappiamo già, come per altre occasioni, che le ricerche e i reperti finiranno nella soffitta del Museo territoriale George Vallet e passaranno anni prima di divulgare.

Foto 4 di 4







Foto 3 di 4







Armando Cristilli

Replica di «Kindertypus Napoli» (figg. 18-24).

55 Si tratta di un torso di bambino stante sulla gamba destra e con la sinistra

appena avanzata e scartata leggermente all’esterno; il braccio destro è piegato sul

pettorale relativo, mentre l’altro è abbassato a squadro; le spalle non si allineano sul

medesimo piano, essendo quella destra inclinata diagonalmente verso l’alto.

La figura indossa una pesante tunica a maniche corte, senza cuciture e allungata

fin poco sopra le ginocchia, laddove posteriormente doveva raggiungere la parte

inferiore dei bicipiti femorali. L’ampio scollo della vestina è scivolato vistosamen-te verso sinistra a causa della forte inclinazione della spalla relativa, cosicché forza

il deltoide e il pettorale dello stesso lato a restare scoperti. Con la perduta mano

sinistra, inoltre, il bambino trattiene il lembo inferiore della vestina, mentre quello

superiore è fermato in un grosso viluppo sotto l’ascella corrispondente: in questo

modo si viene a creare un ampio sinus, dove sono raccolti alcuni frutti autunnali

(fig. 22) resi schematicamente (vi si riconoscono una pera, una grossa noce, un

56 melograno) . Il gesto così ricostruito origina un insieme di pieghe dall’animato

effetto coloristico, specie nella parte inferiore della tunica, oltre a scoprire il

quadricipite sinistro, ben descritto e dalla superficie marmorea ancora integra.

Sotto la pesante stoffa dell’abito, poi, si intuiscono le masse infantili del pettorale

destro e il rigonfiamento del ventre. Il fianco sinistro della tunica è contrassegnato

da un insieme assai movimentato di profonde pieghe, che dovevano contribuire al

generale gioco di luci e ombre (benché oggi non apprezzabile in pieno) derivato dal

contrasto con le parti nude del bimbo; invece, più lineare appare il lato destro, dove

la stoffa scende assai morbida a formare tre ampie pieghe oblique. Dall’orlo

inferiore, poi, sono visibili le cosce, rese da masse dense e compatte per descriverne

la giovanissima età, ma con un rilievo dettagliato

riservato quasi unicamente alle ginocchia: di esse

quello destro reca ancora la traccia del ponticello

di collegamento con il lembo anteriore della

tunichetta, dallo spessore assai sottile.

Nella visione posteriore il rilievo si appiattisce

notevolmente, per quanto il disegno delle increspature

resti organico. Tuttavia, va notato che la

veste aderisce con un certo plasticismo solo ai

glutei e al quadricipite destro, esprimendo appieno

lo sforzo di sostegno del peso del corpo.

Lo stato di conservazione non autorizza a

rilevare esclusivi particolari tecnici della scultura

o determinarne il livello qualitativo e artistico.

Eppure, come sembrano dimostrare una certa

modulazione delle superfici, percepibile ancora in

alcuni punti (per esempio, nella gamba sinistra), e

il generale sviluppo volumetrico, a dispetto delle forme appesantite e della

realizzazione alquanto meccanica, il frammento rivendica un’indiscussa autonomia

artistica. Dal punto di vista dell’esecuzione, è importante osservare come la

superficie dell’incavo per l’alloggiamento della testa e della spalla sinistra

(lavorate a piecing) sia stata preparata con una serie di fitte picchiettature profonde,

funzionale a una perfetta aderenza della parte di completamento della scultura

Fig. 22. Sorrento, Museo Correale di Terranova, inv. 32.

Torso di Kindertypus Napoli. Particolare (foto dell’autore).

Fig. 23. Sorrento, Museo Correale di

Terranova, inv. 32. Torso di Kindertypus

Napoli. Particolare dello sbuffo (foto

dell’autore).

Fig. 24. Sorrento, Museo Correale di

Terranova, inv. 32. Torso di Kindertypus

Napoli. Particolare delle pieghe della

tunica (foto dell’autore).

SCULTURE IN MARMO DALLA «C.D. VILLA DI AGRIPPA POSTUMO» A SORRENTO

57 con l’ausilio di collanti . Un’altra particolarità da registrare, infine, sono le pieghe

distinte con nette scalpellature terminanti a V, particolare che ritorna con uguale

caratteristica sia nelle pieghe del sinus sia in quelle del resto della veste, come

anche nel Bausch sotto l’ascella sinistra, tanto da porre almeno in essere la

possibilità che possa trattarsi di un elemento-firma della bottega di produzione

(figg. 23-24).

È facile riconoscere in questa scultura una replica del «Kindertypus Napoli»,

una tipologia statuaria assai fortunata a Roma a partire dall’età augustea e fino

58 all’avanzato III sec. d.C. come decorazione di contesti tanto privati quanto

59 pubblici e derivata da un originale greco di III sec. a.C. , forse una rielaborazione

60 61 di effigi di Horus-Harpokrates o di Hermes infante , finendo per rappresentare

nel mondo romano generici genietti di stagioni. Di recente è stato evidenziato un

suo utilizzo anche nella decorazione dei pulpita dei teatri, come quelli pubblici di

62 Trieste e Verona o come l’Odeion privato della Villa Pausilypon a Napoli . Il

sistema delle pieghe, la ponderazione e l’impostazione complessiva pongono la

versione Sorrento accanto a tutte le altre copie del tipo, nella sua variante con fiori e

frutti trattenuti nell’ampio rimbocco della tunica, così come la statuetta del Museo

63 64 Chiaramonti o quella di Tripoli . Ma, nell’ampio panorama di queste statuine,

tutte accomunate dalle piccole dimensioni (siamo intorno al metro di altezza), la

replica sorrentina, non solo arricchisce la lista degli esemplari noti, ma, al tempo

stesso, mostra uno sviluppo molto più autonomo dello schema di base: se, infatti,

molti caratteri peculiari del tipo restano inalterati, come la posizione delle braccia,

l’atteggiamento del corpo, il drappeggio della tunica e la grinza che delimita la

parte superiore destra del ventre, per il resto lo scalpellino ha provveduto in modo

originale a sopprimerne altri, vale a dire il sistema di increspature diagonali sul

petto (tra la spalla destra e il fianco sinistro), mentre ha realizzato un nuovo impianto di pieghe relative al sinus e allo sbuffo sotto l’ascella sinistra,

65 66 quest’ultimo condiviso anche dalle repliche Albani e Monaco .

La copia Sorrento è opera di apprezzabile fattura, dotata di una certa organicità

dal punto di vista compositivo, con una resa morbida delle superfici, che esalta tutta

la vivace freschezza del fanciullo. La figurina è ben individuata plasticamente, con

un uso forte del trapano e dello scalpello solo nel solco tra le cosce, nelle pieghe

interne del lato sinistro della tunica e nell’impianto di increspature del sinus, così da

infonderle un riuscito effetto pittorico, senza indugiare sul contrasto tra piani lisci e

rilevati, ma giocando con i volumi della composizione. Coerentemente con l’età

del personaggio, i muscoli si avvalgono di un modellato delicato, capace di rendere

le forme paffute di un bambino, come stanno chiaramente a indicare il trattamento

delle parti nude (l’unica scalpellatura è data nella piega tra braccio e avambraccio

sinistro) e della curva del ventre intuito sotto lo spessore della stoffa. Tuttavia, pur

trovandoci in presenza di un pezzo garbato, alcuni particolari appaiono risolti in

modo troppo rapido, come il bordo della veste ricadente sull’orlo della manica

sinistra, che, al contrario, si segnala come tratto di raffinata esecuzione in gran parte

67 delle versioni conosciute, a partire da quella eponima . La stessa resa dei frutti nel

68 rimbocco della veste, che rimandano all’autunno , sono caratterizzati da un rilievo

corsivo, in cui le forme vegetali si intuiscono a stento.

Il frammento è attribuibile a una officina che realizza prodotti artisticamente

riusciti, in virtù di un discreto senso artistico e di una sensibilità attenta alla

delicatezza delle superfici e alla visione d’insieme, non senza essere scevra dalle

influenze dello Zeitstil imperante. Gli espedienti tecnico-stilistici adottati candidano

la scultura sorrentina alla metà del II sec. d.C. come orizzonte cronologico:

infatti, se già i passaggi per piani serrati e le solide forme del corpo ricordano coeve

esperienze artistiche, è, in particolare, il rendimento morbido e coloristico delle

superfici, con la presenza delle profonde scalpellature delle pieghe, che trova

agevoli confronti in opere riconducibili espressamente all’età degli Antonini.

Concludendo, più che ragionevole sembra la proposta del secondo o terzo quarto

del II sec. d.C. come data per la realizzazione della nostra scultura.

65 Roma, Villa Albani, inv. 611; marmo bianco microcristallino; h 85,5cm (con il plinto); età

claudia-protoflavia. Da ultimo, U. Mandel in P. C. Bol (ed.), Forschungen zur Villa Albani, Katalog der

antiken Bildwerke, IV, Berlin 1994, pp. 93-96, K. 419 (con bibliografia).

66 Monaco, Antiquarium des Residenz, inv. P. I 302 ; marmo bianco microcristallino; seconda metà

II sec. d.C. – inizi III sec. d.C. E. Weski, H. Frosien-Leinz, Das Antiquarium der Münchner Residenz,

Katalog der Skulpturen, Münich 1987, n° 174, fig. 51.

67 Cristilli 2003, pp. 16-19; Cristilli 2007, p. 198, nt. 36.

68 Di diverso avviso è Perrella 2009, p. 72.

Bocca di fontana (figg. 25-28).

Su una frammentaria base rocciosa una figura virile di età matura è accovacciata

69 sulla gamba destra . Il personaggio è nudo, a eccezione di una leonté annodata

sotto al collo a coprire il dorso e parzialmente le spalle; il braccio sinistro era

sollevato e reggeva un otre sulle spalle, quello destro era tenuto lungo il fianco

relativo con la mano poggiata a terra; le gambe sono entrambe piegate, ma di esse

quella destra è genuflessa e sostiene tutto il peso del corpo, mentre la sinistra risulta

più avanzata e fa leva sul piede poggiato a terra del tutto.

La testa, completamente calva e levata verso l’alto, è barbata, è volta verso il suo

lato destro e ha le tempie molto depresse. Il viso, dalla fronte alta e solcata da una

profonda ruga incisa, è tondo, mentre le prominenti arcate sopracciliari sono

aggrottate al centro a sottolineare un’espressione a un tempo adirata e meditabon

55 Sorrento, Museo Correale di Terranova, inv. 32; marmo bianco microcristallino con venature

grigiastre; h 51cm; rinvenuto ante 1946 a Sorrento (Piazza della Vittoria). Mingazzini – Pfister 1946, p.

18, n°20, tav. 31.98; Russo 1999, fig. 27b (solo foto); Perrella 2009, pp. 72-73. Mancano: testa e spalla

sinistra (lavorate a parte in un unico blocco); mani e polsi; gambe dalle ginocchia; orlo posteriore della

veste. Numerose abrasioni, fratture e macchie di ossidazione interessano diffusamente il manufatto. Si

conservano tracce di dipintura in rosso all’altezza del pettorale sinistro.