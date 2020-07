Lavori al Vallone di Amalfi per il canale di Vettica. Foto e video in esclusiva. Il Comune di Amalfi ha stanziato 25 mila di euro per realizzare dei lavori nel Vallone, al canale di Vettica, un canale di scolo pieno di rami di alberi e piante, all’interno del quale a stento passava lo scolo dell’acqua. E’ stata, però, realizzata soltanto una pulizia sommaria: nei bordi la situazione è stata lasciata immutata, cosa che potrebbe portare alla formazione di un tappo o alla caduta in mare alla prima pioggia. Insomma, il lavoro, così come è stato conseguito, risulta essere molto pericoloso.

Al riguardo si è espresso un paesano, il quale ci ha detto: “Questi soldi sono stati stanziati già quattro, cinque anni fa. Si tratta di soldi messi a disposizione per la pulizia dei canali. Forse hanno deciso di farlo l’ultimo giorno perché se l’avessero fatto quattro anni fa le persone si sarebbero dimenticate, ragion per cui sono stati realizzati soltanto adesso. Sono stati spesi 25 mila euro per non fare nulla di particolare: hanno pulito il lato più in basso, del quale già noi contadini, avendo i giardini, più o meno ci occupavamo. Almeno fino a ieri, avevano semplicemente accumulato il tutto. Per quello che hanno fatto, nel momento in cui comincerà a piovere quest’inverno, tutto sarà trascinato in mare. O, altrimenti, si impantanerà nuovamente il tutto.

Il 30 giugno, sebbene il 15 fosse l’ultimo giorno in cui vi era la possibilità, hanno acceso tutto. Per anni non hanno fatto nulla, riducendosi alla fine. E’ soltanto campagna elettorale. I soldi spesi sono buttati; in più le scalinate si stanno già lesionando perché il materiale utilizzato non era ideale, ragion per cui tra un mese la situazione tornerà la solita. Insomma, solo fumo negli occhi”.

Ringraziamo Michele Pappacoda per il video e per le foto.