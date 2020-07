Articolo di Maurizio Vitiello – Il Demiurgo riparte da William Shakespeare. 11 Luglio 2020, al Castello Lancellotti con Riccardo III.

Il Demiurgo, finalmente, riparte da William Shakespeare.

Dopo il lockdown la compagnia irpina presenta il suo cartellone estivo, organizzato in un festival interamente dedicato al Bardo: Shakespeare’s Summer Dream.

L’esordio è già fissato per 11 Luglio 2020, al Castello Lancellotti con Riccardo III.

In uno dei castelli campani più belli e suggestivi prenderà corpo, dunque, un capolavoro immortale, incentrato sulla storia controversa dell’ultimo re York d’Inghilterra.

L’opera di Shakespeare si trasforma in uno spettacolo onirico e coinvolgente, per altro, già portato in scena con successo da Il Demiurgo a Capri e a Napoli, in cui un Riccardo III di “carne” (interpretato da Franco Nappi), interagirà con gli spettri del proprio passato, interpretati da Sara Guardascione, Alessandro Balletta, Antonio D’Avino e Andrea Cioffi.

Lo stesso Cioffi affiancherà Francescoantonio Nappi alla regia.

Lo spettacolo verrà ripetuto alle ore 19.00 e alle ore 21.00

Ma la location del Castello Lancellotti sarà centrale nel festival Shakesperiano del Demiurgo: infatti, ospiterà anche la messa in scena dell’Amleto, 22-23 Agosto, e dell’Enrico V, 29-30 Agosto.

Gli spettacoli verranno realizzati anche in altre location, così come non mancheranno altre iniziative dedicate al Bardo.

Franco Nappi, direttore artistico della kermesse, precisa: “L’idea di ripartire da Shakespeare per noi ha valore simbolico, poiché già dal 2016 Shakespeare rappresenta un pezzo importante del nostro repertorio: la Demiurgo Shakespeare Company, una costola della nostra società che si occupa esclusivamente di messe in scena di spettacoli Shakespeariani in luoghi non teatrali, è una parte fondamentale del nostro progetto artisti. E inoltre ci consente di sfruttare le potenzialità di luoghi magici: castelli, borghi, grotte, ville… fino a renderli personaggi vivi e pulsanti delle nostre opere: raccontare il bello con lo strumento del teatro, diffondere il teatro con lo strumento della bellezza. La nostra mission è questa, e Shakespeare si è sempre sposato bene con la nostra mission. Per ora ne abbiamo annunciati tre, perché in questa assurda estate post covid il tempo per organizzarci è poco e saremmo folli ad aspettare il calendario completo per dar notizia delle attività: la burocrazia ha i suoi tempi, ma anche la pubblicità. Per ora posso anticipare due cose: non mancheranno sorprese, perché ci piace portare in scena un teatro che sia nostro, che mescoli ironia e poesia, potenza emotiva e leggerezza. E per farlo dobbiamo essere originali, ammesso che questa parola abbia senso, parlando di teatro. L’altra cosa che posso anticipare è che ci apriremo anche ad altre compagnie che verranno inserite nel calendario come “ospiti”. Cercheremo di fare in modo che i nostri attori più identificativi si ripresentino al nostro pubblico cui tanto sono mancati entro la fine dell’estate. Non tutti, certo. Ma tanti. Ed è già una cosa molto bella.”

Il pubblico del Demiurgo, una delle realtà in assoluto più seguite del panorama Campano, potrà così riabbracciare alcuni dei suoi attori preferiti.

Si ricomincia, dunque, dopo la sosta forzata.

E si ricomincia dalla magia del Castello Lancellotti e dal genio di William Shakespeare.

Si ricomincia l’11 Luglio, con Riccardo III.

Si ricomincia nonostante tutto, perché il teatro è emozione e narrazione.

E nulla può fermare le storie e le emozioni che trasudano.

Per restare informati sullo Shakespeare Summer Dream o prenotare per lo spettacolo di Riccardo III basta consultare il sito www.ildemiurgo.it , visitare la pagina fb de Il Demiurgo, scrivere a info.demiurgo@gmail.com o chiamare al 327 014 82 09.

Spettacolo da vedere.

