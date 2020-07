Oggi molte zone d’Italia sono state colpite da maltempo, con precipitazioni piovose e forti raffiche di vento. Sta facendo il giro del web il video (di Latina Oggi) che immortala il momento in cui una violenta tromba marina si è abbattuta questa mattina sulla spiaggia di Sperlonga, in provincia di Latina, colpendo e danneggiando gli stabilimenti. Nelle immagini si vede chiaramente il vortice d’acqua che si avvicina velocemente alla spiaggia risucchiando e facendo volare in aria sdraio ed ombrelloni, scagliandoli a diversi metri di distanza. Per fortuna non si registra nessun ferito anche se la paura è stata tanta. E’ stata invece risparmiata la cittadina marittima.