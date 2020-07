L’appello del dottor Montefusco “Alta attenzione dopo Capri”. Ma Positano è Covid Free e alberghi rimarranno aperti fino a settembre. Una ridda di voci fra Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, ma noi di Positanonews, che a casa non ci siamo stati mai, siamo sul territorio e vogliamo rassicurare tutti, la Costa d’ Amalfi e Sorrento sono Covid free, nessun caso di coronavirus Covid-19, neanche nei turisti, che vengono sempre sottoposti a controlli della febbre e ai protocolli, chi dice il contrario vuole solo male a Positano , ma in Campania Positano è stato un modello e continua ad esserlo, anche se il sabato e domenica c’è un notevole afflusso sulle spiagge, forse è per questo che il farmacista dottor Carlo Montefusco ha fatto questo appello

Oggi Venerdì 24 Luglio, sinceramente sono molto preoccupato durante il week end guardando cosa è successo a Capri 2 giorni fà. Invito e spero nella collaborazione di tutte le Forze dell Ordine di continuare l ottimo lavoro fatto fino ad ora e continuare a Mantenere La Nostra Positano COVID FREE. Buon lavoro

In ogni caso ribadiamo che NON VI SONO CASI, ANZI NON VI SONO STATI MAI CASI a Positano. Che le uniche note solo quelle ufficiali della protezione civile della Regione Campania, l’ASL ed enti ufficiali. Che avere la febbre non significa avere il virus, e che quei casi di febbre, ma parliamo di febbre, accaldati per lo stress e il sole, poi sono rientrati nella norma. Che c’è il virus della psicosi che è difficile da curare..

Stiamo tranquilli e sereni, non facciamoci prendere da paranoie e panico. Positano si sta riprendendo, anche se con difficoltà, alcuni alberghi sono pieni, altri sono nei finesettimana, ma tutti gli imprenditori hanno avuto il coraggio di aprire e, anche se alcuni a volte hanno momenti di scoramento, nessuno ha manifestato pubblicamente l’intezione di chiudure ad agosto. Anzi, Governo e Regione Campania permettendo, se non metteranno barriere agli ingressi, la stagione continuerà anche a settembre e, se uscirà un vaccino o rientrerà il virus, anche fino a Natale.

Bene ha fatto Salvatore Rispoli dello storico ed eccellente “Buca di Bacco”, l’albergo che parla di storia, una terrazza spettacolare che ha ospitato i Vip, un grande ristorante con un’ottima cucina e tradizione pasticciera unica, da loro è come vivere nella storia del turismo, anche di lui hanno detto che chiudevano ad agosto “Chi fa girare queste voci fa solo il male del paese, il momento è difficile e non lo si nega, ma prima di dire che una attività vuole chiudere prima chiedete agli interessati. Noi abbiamo prenotazioni ad agosto, le cose potrebbero andare meglio, ma rimaniamo aperti”

E con lui rimangono aperti tutti. A molti forse da fastidio che Positano ce la fa a resistere, la parola forse è quella giusta, il nostro paese va avanti, gli imprenditori a testa alta, chi meglio , chi meno, ma hanno aperto tutti. Noi ne siamo orgogliosi, questo è il momento di volerci bene tutti, di essere uniti e andare avanti, di mostrare con orgoglio che noi non aspettiamo l’elemosina dallo Stato, ma ci rimbocchiamo le maniche e non ci fermiamo finchè possiamo e non ci bloccano.

Positano è e rimane un modello. Forza Positano, con prudenza, ma col sorriso, senza abbassare la guardia, ma anche senza mortificare o mortificarci, a qualcuno non piace il divertimento, in sicurezza, forse, ma sono problemi loro, lasciate che il paese viva e faccia vivere. Positano c’è