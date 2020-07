L’annuncio di Miniaci: “Pronta mostra ispirata alle donne alla pinacoteca di Positano” -VIDEO

Abbiamo avuto il piacere di parlare con il grande gallerista Antonio Miniaci, il quale ci ha rivelato in anteprima un evento significativo che si terrà alla pinacoteca comunale di Positano. Un evento basato e ispirato alla figura della donna: “Una mostra splendida che ci fa ricordare come l’arte sia una bellissima donna. Positano punterà sempre e soltanto sulla cultura e sull’arte. Saranno esposte opere di Giuliano Grittini, un artista che si ispira alla pop-art, è uno dei numero uno, secondo solo a Mimmo Rotella”.

Ricordiamo che Miniaci ha creato la sua prima galleria a Positano, poco dopo è la volta di Capri e San Gimignano, ma successivamente ha aperto una terza galleria sempre a Positano. E’ alla fine degli anni ottanta, però, che il gallerista inizia la sua avventura all’estero: Anguilla, New York, ma nel frattempo ancora in Italia, Venezia e Milano, quest’ultima diverrà la sede centrale di Miart Gallery.

Grittini è un affermato fotografo e artista. Autore di numerose pubblicazioni, tra le quali si ricordano un libretto di epigrammi e fotografie su vari artisti e poeti intitolato “44 facce d’Autore”, Grittini ha inoltre pubblicato per Stampa Alternativa, nella Collana millelire, “Fotografie e Aforismi di Alda Merini – Ringrazio sempre chi mi dà ragione”. Altri suoi lavori sono: “Aforismi di Alda Merini”, foto di Giuliano Grittini, Stampa Alternativa, Viterbo, 1997 e, per l’edizione “L’incisione”, il libro di “Fotografie e poesie di Alda Merini”. Infine, per l'”Edizione Pulcinoelefante”, ha pubblicato in tiratura limitata “Ritratti di Poeti e Artisti”.

L’evento è previsto per il giorno 29 luglio alle ore 18.