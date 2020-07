L’allarme di Ascierto: “Pochi casi in Campania? Non siamo fuori pericolo”

A lanciare l’allarme – in un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino” – è Paolo Ascierto, scienziato, oncologo e immunologo che per primo al mondo ha reso la vita difficile alla diffusione del contagio da Covid-19 con il suo farmaco tocilizumab. «Il virus è tra noi, vaccino solo nel 2021: i pochi casi in Campania – ha detto, tra l’altro, Ascierto – non devono farci pensare che siamo fuori dai pericoli». Il professore napoletano dell’istituto “Pascale” ha anche aggiunto che sono indispensabili le mascherine, oltre agli igienizzanti e al distanziamento sociale, dal momento che solo in questo modo si può convivere con il virus.