In questi giorni, è in piena maturazione, e sta rilasciando i suoi semi. L’albero del Kapok, la seta vegetale, la Corinthia speciosa, o altrimenti detta Ceiba. Originario delle foreste del Sud America, ha il tronco rigonfio nella parte bassa, che aumenta nella stagione delle piogge. Praticamente fa incetta di acqua quando è abbondante, per resistere alle siccità quando arrivano, un pò come il cammello , ma nella versione botanica. Il tronco è coperto di spine, per difendersi dagli animali predatori. In penisola abbiamo dei bei esemplari lungo Viale dei Pini a Sant’Agnello, vicino alla casina dell’acqua, in via Mario Castellano , ma poi al Parco dei principi al Tramontano, e anche in ville private. Il suo fiore è simile ad un ibiscus, molto bello, quando cadono si ingenera un tappeto colorato dei rosa.

Tornando alla fibra naturale, morbida e setosa, che avvolge e protegge i semi, un tempo era utilizzata dall’uomo, si producevano materassi e guanciali. Recentissimamente c’è un ritorno all’uso di questo prodotto naturale, in quanto è naturalmente antiacari e anallergico.

È una fibra conosciuta come “seta vegetale” perché si ottiene dai frutti dell’albero della Ceiba tropicale ed è composta

da sottilissimi filamenti di cellulosa pieni d’aria, ricoperti da uno strato di cera naturale, che rendono la superficie liscia e

setosa. La fibra, leggerissima ed elastica, non solo asciuga molto velocemente, trasformandosi in un ambiente inospitale

per i batteri, ma è anche ben isolante perché in grado di trattenere fino all’80% di aria al suo interno.

