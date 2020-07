LADRI DI FUTURO. IL LIBRO DENUNCIA DI HELGA DI GIUSEPPE

Per anni, ho seguito i post sui social di Helga di Giuseppe, arrabbiati, feroci e autobiografici. Racconti di partecipazioni a concorsi pubblici universitari, di cui a priori già si conosceva l’esito, centinaia e centinaia di euro spesi in viaggi e alloggi, ore e ore trascorsi in treno in giro per l’Italia. Così ho appreso di una squallida realtà, che avrei dovuto affrontare, con la mia laurea in archeologia. Pensavo, comunque sempre che quelle riflessioni dovessero essere raccolte in un libro denuncia, per avere un minimo di riscontro, e soprattutto perchè erano in tantissime, le giovani menti eccelse trattate come pezze da piedi. Un mondo sporco, con tanti scheletri negli armadi, ora capisco Salvatore Settis quando ai suoi allievi gli diceva dovete andare in America. Francesco De Angelis alla Columbia Univesity è un pilastro per l’archeologia, i suoi colleghi rimasti in Italia vivacchiano di contrattini. Che la di Giuseppe sia la stura all’approfondimento sociale e giudiziario di questo fare distorto, con la speranza di un futuro credibile e dotto.

Passeggiare tra i concorsi universitari italiani delle scienze umanistiche vuol dire conoscere un pezzo importante della nostra società, quello delle regole non scritte, ma silenziosamente accettate, dei settori di dominio, delle spartizioni tra le cordate, delle minacce, dei ricatti, degli sfruttamenti, delle competizioni, delle scorrettezze, dell’arrivismo, dell’ipocrisia, della vittoria della mediocrità, del servilismo, del familismo e del nepotismo più sfrontato e arrogante…, più raramente del merito.