La Villa Romana di Minori domani riapre al pubblico

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, comunica che la Villa Romana di Minori (SA) riapre al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 19.00; domenica dalle 8.00 alle 13,30.

Resta inteso che all’interno della villa (nelle sole parti esterne) potranno entrare non più di venti visitatori contemporaneamente, che si ridurranno a cinque per la visita all’interno, prevedendo la rotazione in caso di gruppi più numerosi.

Ingresso gratuito.