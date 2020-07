La Seconda Edizione di “Paesaggi in Movimento” questo weekend farà tappa a Torre Fossa Lo Papa (Punta Campanella)

Massa Lubrense – Sabato 11 luglio alle ore 12 (fino al 25 luglio) nella Torre Fossa Lo Papa, a Punta Campanella, verranno esposti i progetti di tre fotografi, sotto la curatela di Maria Savarese. Il primo è la voce dei poeti, di Donatella Spaziani, che ha realizzato sculture dalla forma di case per uccelli da installare sugli alberi vicino alla torre. Ognuna di queste opere contiene un altoparlante che riprodurrà, in presa diretta, la voce di poeti contemporanei locali. Cesare Accetta proporrà invece il suo progetto-racconto Memini, mentre Fabio Donato, in collaborazione con l’Associazione Shōzō Shimamoto di Napoli, mostrerà alcune foto del 2008 che ritraggono l’artista giapponese, fondatore del movimento Gutai, immortalato mentre realizza alcune sue opere proprio all’interno della Torre. L’iniziativa fa parte del progetto Paesaggi in Movimento, che quest’anno è alla seconda edizione. L’ edizione 2020 presenta un team curatoriale composto da Mario Laporta e Maria Savarese, con la direzione di Ciro Delfino. La loro idea è quella di partire dai luoghi e dalle comunità locali come spunto per una rilettura che, attraverso la pratica artistica, possa creare delle nuove narrative territoriali. Per questo motivo, il progetto prevede anche delle residenze d’artista, in modo che le opere proposte siano strettamente collegate alla propria esperienza.

E’ obbligatoria la prenotazione via e-mail: archividellamemoria@gmail.com

(nella foto l’artista Shozo Shimamoto)