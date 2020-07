La scomparsa di Pantaleone d’Auria, lo chef de “La Botte” un pezzo di storia dell’accoglienza della Costa d’ Amalfi

Minori ( Salerno ) La storia di Minori osserva un momento di pausa per la scomparsa di un personaggio che ha con tribuito a scriverla negli ultim i tempi.

E’ mancato Pantaleone d’Auria, uomo buono, espressione sublime della gastronomia locale fatta di cose genuine e piacevoli : un “capurale” revisionato, rivisitato.

La sua ultima creatura, La Botte di santa Maria Vetrano, sarà muta per questo week end affollato.

Noi ci uniamo al dolore dei familiari e della figlia Mari Pia in particolare che, col consorte Mimmo, ha continuato la tradizione patetrna a livelli soddisfacenti e di grande notorietà anche fuori dalla costa.

Gaspare Apicella

Tutta la redazione di Positanonews si stringe con affetto alla famiglia per la scomparsa di Pantaleone, un pezzo di storia dell’accoglienza della costa d’ Amalfi che ci mancherà