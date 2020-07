La scomparsa di Ninetta d’Amato

Da un pò di tempo osservava la sua Minori con il lungomare dal balcone di casa che affaccia sul mare minorese. Se ne è andata in silenzio assistita dalla figlia Lina e dal figlio Aristide che, come il papà, sono impegnati nel campo del turismo.

Antonietta (Ninetta per tutti) ha gestito per anni il tabacchi della piazzaa Umberto, attualmente occupato dalla famiglia Orio-Marrazzo per le “cose ‘ pazzi”

Persona gentile, amabile le si uillminavano gli occhi ogni qualvolta qualche caro amico (me compreso) andava a farle visita.

Possa riposare in pace con la santa Trofimena accanto.