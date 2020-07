LA SALERNITANA VINCE IL DERBY PROFONDO ROSSO JUVE STABIA

In occasione della 13^ giornata di Serie B, la Salernitana ottiene una vittoria sofferta contro la Juve Stabia.

Al 5′ Aya commette fallo in area su Canotto, e viene espulso con un rosso diretto. Al 6′ per, infortunio, Cissé della Juve Stabia viene sostituito da Di Mariano. Al 12′, per fronteggiare il rosso al difensore Aya, esce Jallow ed entra Karo. Pochi secondi dopo, dalla panchina l’attaccante granata appena sostituito viene espulso. Al 14′ Akpa Akpro prova la conclusione: Provedel para. Al 19′ ci prova Gondo: nulla di fatto. Al 23′ Akpa Akpro realizza l’1-0 sfruttando l’ottimo assist di Kiyine. Dal 34′ in poi tentano la conclusione, senza successo, i seguenti giocatori gialloblù: Forte, Di Mariano, Canotto ed Elia.

Nella ripresa, al 10′ la Salernitana ci prova con Akpa Akpro da pochi passi: palla respinta da Provedel.

Al minuto 11 il tiro di Gondo termina fuori. Al 17′ la conclusione di Karo si infrange sulla traversa. Al 20′ Kiyine conclude a lato. Al 24′ le vespe pareggiano con Forte, su assist di Canotto.

Al 31′ il tiro di Karo viene deviato in corner, dai cui sviluppi Migliorini colpisce palla di testa, ma la sfera viene parata facilmente da Provedel. Al 35′ è la volta di Addae: palla alta. Al 37′ Gondo, su assist di Akpa Akpro, riporta i padroni di casa in vantaggio, che esplodono di gioia. Dal 42′ in poi ci provano Elia, e poi Troest, ma senza riuscire a riequilibrare il risultato.

Salernitana-Juve Stabia si chiude quindi sul 2-2, e gli uomini di Ventura possono gioire per tre punti importantissimi in chiave playoff.

SALERNITANA-JUVE STABIA 2-1

Marcatori: 23′ Akpa Akpro, 24’st Forte, 37’st Gondo

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski (23’st Heurtaux); Akpa Akpro, Dziczek, Di Tacchio, Dziczek, Curcio (41’st Lopez); Kiyine (23’st Maistro); Gondo (41’st Djuric), Jallow (12′ Karo).

A disp: Vannucchi, Russo, Billong, Cerci, Capezzi, Giannetti, Cicerelli. All: Ventura

JUVE STABIA (3-4-3): Provedel; Vitiello (16’st Ricci), Troest, Allievi; Elia, Calvano (33’st Addae), Calò, Mallamo (16’st Mezavilla); Canotto (33’st Izco), Forte, Cissé (6′ Di Mariano).

A disp: Russo, Melara, Rossi, Bifulco, Mastalli, Fazio, Tonucci. All: Caserta

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Ammoniti: Gondo, Di Mariano, Mallamo, Akpa Akpro, Troest, Ricci, Allievi, Calvano, Dziczek, Maistro, Calò

Espulsi: 5′ Aya (rosso diretto), 12′ Jallow (dalla panchina, rosso diretto)