La Salernitana si fionda su Marras: contatti tra dirigenza ed entourage del calciatore

La Salernitana pensa già al mercato e la diaspora in casa Livorno offre occasioni ghiotte. Una di queste è rappresentata da Manuel Marras, da oggi svincolato. Il club granata prova a giocare d’anticipo e si è fiondata sul brevilineo esterno offensivo classe ’93, iniziando un corteggiamento che è già in fase avanzata.

Da ieri, Marras non è più in tesserato del Livorno dopo la decisione di Spinelli di non avvalersi delle estensioni contrattuali per i giocatori in scadenza. L’attaccante, come gli altri nella sua stessa condizione, potrà tuttavia indossare una nuova maglia soltanto da settembre, con l’inizio della stagione 2020/21. La dirigenza del cavalluccio ha individuato in Marras uno dei possibili rinforzi per l’anno prossimo e da qualche settimana ha intavolato una discussione con l’entourage del calciatore ligure che, da par suo, gradirebbe (e molto) la destinazione campana. Idea e contatti sarebbero partiti da Alberto Bianchi, principale collaboratore del DS Fabiani, che ha condiviso (nel 2011/12) con il giocatore lo spogliatoio nell’esperienza allo Spezia in C1. All’epoca Marras era giovanissimo.

La Salernitana non è l’unica pretendente, ma la trattativa è in stato già molto avanzaro. Marras, pur essendo svincolato, deve risolvere con la società amaranto ancora alcune pendenze economiche, prima di far decollare definitivamente ogni discorso con l’ippocampo. L’ex Pescara, nonostante la negativa stagione dei toscani, è stato uno dei pochi a salvarsi, collezionando ben 8 gol e 6 assist in 26 presenze. L’innesto del ventisettenne esterno mancino rapido e bravo nel dribbling, potrebbe essere per Gian Piero Ventura un’arma importante in un eventuale attacco a tre, ma anche nel 4-2-4 teorizzato già in passato dell’allenatore. Marras in carriera ha giocato anche come trequartista ed esterno di centrocampo.