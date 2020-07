La Salernitana ad Ascoli per cercare tre punti che in trasferta mancano da gennaio

Sono passati 173 giorni da quel 19 gennaio, quando la Salernitana di Ventura ha conquistato l’ultima vittoria in trasferta. I granata si imposero per 2-1 sul campo del Pescara grazie alle reti di Milan Djuric seguite dal gol di Maniero che riaccese le speranze per la formazione abruzzese. Da quel momento, i granata in trasferta hanno conquistato un solo punto (a Benevento) su cinque partite perdendo contro Chievo, Frosinone, Perugia e Virtus Entella. Un bottino davvero troppo esiguo per una squadra che punta ai playoff e soprattutto a “capire che ruolo può recitare” come sottolineato spesso da Ventura nelle ultime settimane.

ASCOLI – SALERNITANA (Stadio Del Duca, Ore 21) ASCOLI (3-4-2-1): Leali; Ferigra, Brosco, Ranieri; Padoin, Cavion, Petrucci, Sernicola; Morosini, Ninkovic; Trotta. A disp. Marchegiani, Novi, Valentini, Pucino, De Alcantara, Maurizii, Troiano, Piccinocchi, Eramo, Costa Pinto, Matos, Scamacca. All. Dionigi SALERNITANA (3-5-1-1): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine, Curcio; Capezzi; Djuric. A disp. Vannucchi, Russo, Billong, Lopez, Cerci, Gondo, Galeotafiore, Iannone, Heurtaux, Giannetti. All. Ventura Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila (Marchi/Palermo). IV uomo: Giacomo Camplone di Pescara