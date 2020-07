La Russia: “Il vaccino pronto per il 10 agosto”

Secondo indiscrezioni della Cnn, la Russia sostiene di essere pronta ad approvare il primo vaccino per il Covid-19.

Mosca punterebbe alla data del 10 agosto per l’approvazione del vaccino sviluppato dall’Istituto Gamaleya.

Kirill Dmitriev lo definisce “Momento Sputnik”. “Gli americani rimasero sorpresi quando sentirono i bip dello Sputnik. E’ lo stesso col vaccino. La Russia ci arriverà per prima” ha detto il capo del fondo sovrano russo che finanzia le ricerche per il vaccino.

La Russia, sottolinea la Cnn, non ha tuttavia ancora diffuso alcun dato scientifico sui test effettuati per il vaccino ed è impossibile al momento verificare in maniera indipendente la sicurezza o l’efficacia del farmaco.