La ripartenza di Positano con “Donne in musica”: attesa per l’evento di stasera anche su Rai2. “Emozioni…” un viaggio nella musica leggera italiana ed internazionale è l’evento promosso dal Comune di Positano per questa sera di sabato 11 luglio 2020 e che si terrà in Piazza dei racconti alle ore 21,00. Grande l’attesa per la ripartenza che vede al centro le donne a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, che verrà mostrato anche in televisione, su Rai2.

Ricordiamo che si tratterà del primo evento nel quale veramente sarà concessa la partecipazione in molti, sempre seguendo le norme di sicurezza, perché Piazza dei Racconti lo consente, come già visto in occasione di “Favolemia”.

Il quartetto femminile “Harmoniae&Contrasti” nasce da un’idea di Marianna Meroni in collaborazione con Giusy Celentano (voce), Anna Velichko (violino), DόraSzabό (violoncello) e intende realizzare “Cover” di musica leggera, in particolare successi italiani ed internazionali, rielaborati e adattati per un singolare organico vocale/strumentale. Negli arrangiamenti scritti e curati da Marianna Meroni, c’è sempre una ricerca per inventare e sperimentare nuove armonie e contrasti sonori, creando un continuo dialogo tra voce e strumenti.

Ognuna con la propria formazione in ambito classico e con le proprie esperienze, ha contribuito a dare professionalità all’interpretazione musicale con originalità ed eleganza.