La letteratura abita a Minori da un po’ di tempo

Dopo il battesimo di Donaldo di Lieto come scrittore, ritorna a Minori un altro di Lieto, quasi coetaneo del primo e viaggiatore, non per amore o interessi personali, ma quasi sempre per lavoro.

Fulvio di Lieto presenta a Minori un suo ultimo lavoro: Lara delle Camene. Questo va ad aggiungersi a

Credere agli occhi – Mater – Ritorno a Pasidonia – L’oro della Pimpacia – L’arca, il diluvio, la colomba ed il sole – Nel nome della Madere – Terrone d.o.c.

Appuntamento con l’autore al suo ritorno nella natia Minori il 20 di luglio al largo Solaio dei Pastai per un colloquio con il giornalista Alfionso Bottone, patron (è un termine di nuova adozione minorese) di …intercostieraamalfitana.it, la Festa del Libro in Mediterraneo.

Serata che fa parte di una ricca serie di incontri per alcuni centri della costa amalfitana racchiusi sotto il titolo di “nessuno si senta sbagliato in questo mondo”