La grande Voglia! Bella serata a Minori con Donaldo Di Lieto

Minori , Costiera amalfitana ( Salerno ) Forse è noto,, è evidente che c’è una grande voglia di incontrarsi, di parlare, di familirizzare, di bere un caffè insieme. Lo si nota e lo si è avvertito mercoledì sera al largo Solaio dei Pastai nel corso di una serata letteraria organizzata dal sempre attento Afonso Bottone. in onore di un figlio di Minori improvvisatosi scrittotre: Donaldo di Lieto

C’era gente, vuoi perchè mossa dalla presentazione del libro autobiografico e cantatore del borgo di Minori, vuoi perchè la cultura tira sempre.

Comunque c’era gente presente con un a gran voglia anche di cultura mista al desiderio di calma e tranquillità che solo la location del Solaio può dare.

Se si fosse scelta, notabili permettendo, la Villa Romana Marittima sarebbe stata ancora più bene accetta, sia per il sito in sè, sia per la capacità di accoglienza, sia per tante cose.

Ma la gente ha bisogno di stare insieme anche se con la mascherina indossata

Avanti così

Gaspare Apicella