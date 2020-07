La CUB convocata al Ministero del Lavoro e delle Politche Sociali. Alle ore 13.30 del giorno corrente è previsto l’ incontro tra il Segretario Generale della CUB, Marcelo Amendola e il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, presso la sede Ministeriale di Via Veneto 56, Roma.

L’ invito inviato il giorno 07 luglio 2020 per il mercoledì 8 da parte del Governo è in risposta alla manifestazione che avverrà tra poche ore a Roma e che vedrà scendere in piazza di Montecitorio i lavoratori del settore Turismo, colpiti dalla grave crisi sociale ed occupazionale in conseguenza alla pandemia da Covid-19.