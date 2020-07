La Costiera Amalfitana su The Washington Post: “Senza turisti americani, lavoratori in povertà”. Questo quanto si legge su The Washington Post: Per 15 anni, ha lavorato nella cucina di un resort di lusso, supervisionando le lavastoviglie, mantenendo gli ingredienti riforniti, assicurandosi che gli ospiti nelle camere da 1.200 euro a notte potessero ordinare spaghetti di pesce a qualsiasi ora. Ma questa estate ha portato solo un rivolo di ospiti. L’hotel opera con uno staff di scheletri. A casa sua a cinque miglia nell’entroterra, Ninfo Falcone, 43 anni, sta lottando contro la disoccupazione, ma può: immergendosi nei suoi risparmi, costruendo una piccola serra, comprando maiali e conigli da allevare e, occasionalmente, prendendo un carico di verdure da vendere in città.

“Sono passato dal lavoro in hotel a cinque stelle a coltivare un pezzo di terra”, ha detto Falcone.

Una volta operando dietro le quinte del quasi paradiso, cucinando i pasti e lavando le lenzuola, gli operai della Costiera Amalfitana rappresentano ora un doloroso esempio di ciò che può accadere quando i confini si restringono, i viaggi internazionali crollano e i turisti provenienti da paesi hot spot – in particolare Gli americani – sono congelati.

In una città sulla scogliera dopo l’altra, la disoccupazione è esplosa. Il personale di hotel e ristoranti che si è adattato a coppie in luna di miele, magnati e star di Hollywood sta scivolando nella povertà. Alcuni si appoggiano ai parenti per chiedere aiuto o si arrampicano per trovare alternative. Altri, nella più profonda disperazione, si sono rivolti a enti di beneficenza e municipi locali per distribuzioni di cibo. “È stata una tragedia economica”, ha detto il Rev. Francesco Della Monica, il cui capitolo dell’associazione cattolica Caritas non aveva mai ricevuto fino a quest’anno richieste di aiuto da parte degli abitanti della costa. Per i vacanzieri ancora abbastanza fortunati da venire – soprattutto europei e italiani durante i viaggi del fine settimana – la mancanza di folla ha reso la Costiera Amalfitana ancora più allettante. Ma i lavoratori sostengono il costo di quel cambiamento. Alcuni degli hotel e dei ristoranti riaperti offrono posti di lavoro solo fuori dai libri o con salari ridotti. I tassisti rimangono inattivi per gran parte della giornata e prolungano i loro turni oltre la mezzanotte per guadagnare solo una parte di quello che hanno fatto una volta. “Guarda questo ragazzo”, disse un autista in una stazione di taxi, indicando un collega con le borse sotto gli occhi. “È stato sveglio per 23 ore.”

Anche quelli con lavori apparentemente idilliaci, come Vincenzo Parlatore, 39 anni, un assistente della spiaggia di Amalfi, hanno storie su come le loro vite sono state rotte. Durante una pausa pranzo, Parlatore ha detto di aver trovato il suo lavoro solo settimane fa, un’opzione all’ultimo sangue dopo mesi di disoccupazione. Gli restavano “praticamente zero” soldi, disse. Dall’inverno tre dei suoi quattro figli hanno festeggiato i compleanni; nessuno aveva ricevuto regali. “E ora il compleanno di mia moglie sta arrivando tra due giorni”, disse piano.

Ha trascorso l’estate scorsa guidando turisti facoltosi in tour in barca da 1.800 euro, e ha iniziato quest’anno con un piano per lanciare un’attività di tour simile. Poco prima dell’inizio della pandemia, comprò una barca, un investimento che divenne quasi immediatamente inutile. Tirò fuori il telefono, mostrando messaggi di testo che aveva scambiato con i creditori che desideravano una fetta della sua prima busta paga: 600 euro per l’assicurazione della barca, 400 euro per un cantiere navale. “Non sto dormendo bene”, ha detto Parlatore prima di tornare in servizio in spiaggia. Lì, ombrelli a strisce distesi in file socialmente distanti. I vacanzieri saltarono in acqua. “Sono geloso della possibilità di essere spensierato”, ha detto.

Non si ha ancora idea di quando il turismo o i lavoratori della regione possano riprendersi. Ciò dipenderà in larga misura dalla rapidità con cui gli Stati Uniti possono controllare il virus e convincere l’Europa a far visitare di nuovo gli americani. In alcune parti d’Italia dipendenti dal turismo, i viaggiatori domestici hanno compensato alcune delle perdite. Ma la Costiera Amalfitana, che è cresciuta nel corso dei decenni in un impero vacanziero, dipende dalle persone che vengono da molto lontano – persone che spurgano in viaggi irripetibili o che hanno i soldi per venire ogni estate. In un anno normale, gli stranieri superano di gran lunga gli italiani da sei a uno. Gli americani sono di gran lunga la nazionalità più importante per la zona, secondo i dati del governo regionale, che rappresentano il 25 percento del totale dei visitatori della provincia di Salerno, sede della Costiera Amalfitana. Più del 40 percento delle persone che l’anno scorso hanno fatto il check-in negli hotel a cinque stelle di Amalfi provenivano dagli Stati Uniti. “È un vuoto doloroso”, ha affermato Corrado Matera, capo del governo regionale per il turismo. A giugno, con gli europei di nuovo in grado di viaggiare tra i paesi del continente, il turismo nella provincia è comunque diminuito dell’80%. La Costiera Amalfitana si riempie ora nei fine settimana, ma ha un’atmosfera più assonnata, altrimenti il ​​quartiere.

Il governo italiano ha lanciato un programma di sussidi e benefici rivolti ai lavoratori del turismo. Ma la maggior parte dei disoccupati in Costiera Amalfitana afferma che tali benefici sono nella migliore delle ipotesi frazionari, pari a diverse centinaia di dollari al mese. Stanislao Balzamo, un organizzatore della comunità, ha affermato che il processo per determinare chi è idoneo è stato irregolare e “caotico”. Alcuni non hanno ricevuto nulla. La forza lavoro di Amalfi è prevalentemente locale – persone nate e cresciute nei villaggi – e le persone tendono a lavorare stagionalmente, a seconda delle grandi buste paga primaverili ed estive mentre si accontentano di minori sussidi di disoccupazione in inverno. Ma in mezzo alla pandemia, i lavoratori affermano che i salari per i lavori primaverili ed estivi – i pochi disponibili – stanno diminuendo. Un addetto alle pulizie, che ha parlato della condizione di anonimato per paura di essere licenziato, ha detto che era stata nello stesso resort a cinque stelle per 30 anni – quello che era un lavoro stipendiato. Ora viene chiamata quotidianamente e lavora meno della metà del tempo normale. “Mi sento molto deluso”, ha detto il lavoratore. “L’hotel non l’ha mai fatto prima. Per me puzza. ” Nicola Vollaro, 64 anni, era stato un portiere notturno in un hotel a cinque stelle, guadagnando uno stipendio mensile di quasi 1.500 euro e raccogliendo consigli da una clientela che riteneva fosse quasi interamente americana. Ora, è passato mesi senza uno stipendio. Radendosi e indossando una camicia croccante, è andato di città in città e porta a porta con un curriculum in fogli di plastica. Tra 30 ristoranti e hotel, ha ricevuto un’offerta solo in uno, dove la paga mensile era di 700 euro.

“È una crisi, e questo è il migliore che posso offrire”, ha ricordato il proprietario del ristorante. Un pomeriggio comprò un biglietto dell’autobus da 2 euro per Positano, conosciuta tra i lavoratori come la città della Costiera Amalfitana con i turisti più ricchi e i migliori salari. Aveva sentito da un amico che potrebbe essere assunta una piccola azienda che fornisce forniture a hotel e ristoranti. “Questo è l’ultimo passo prima della disperazione”, ha detto Vollaro. Un viaggio che può richiedere ore in orari normali ha richiesto 30 minuti. Dalla finestra poteva vedere tutti i motivi che la gente visita: le seducenti spiagge in fondo a scale traballanti, piccoli appezzamenti di terreni agricoli con limoni grassottelli, resort di lusso che sembrano inchiodati nella parete di roccia.

Vollaro scese alla sua fermata dell’autobus, con in mano un foglietto con l’indirizzo della compagnia. La ricerca lo portò sempre più in alto, su una rampa di scale e poi un’altra, finché non fu lontano dalla zona turistica. Sopra, le nuvole coprivano le cime delle montagne. Sotto, le poche barche nella baia erano solo macchioline. Arrivò su una strada tortuosa e alla fine trovò la compagnia. Il proprietario era davanti. Alcuni operai stavano caricando casse di acqua in bottiglia su un camion a pianale. Vollaro disse al proprietario che stava cercando lavoro. La loro conversazione fu breve. “Stanno cercando qualcuno più giovane”, disse Vollaro un momento dopo, allontanandosi.

Anche se potesse fare il lavoro, ha pagato quasi nulla – 700 euro al mese. “Sono troppo giovane per andare in pensione e sono troppo vecchio per lavorare”, ha detto Vollaro mentre tornava giù per la collina.Zigzagando lungo le strade di ritorno di Positano, oltrepassando un albergo chiuso e poi un altro, si lamentò che la città era diventata una “tomba”. Ha chiacchierato con un proprietario del ristorante che gli ha detto che aveva assunto solo due dei suoi 16 impiegati. Ha indicato i punti in cui aveva già bussato, in cerca di lavoro, senza trovare nulla.”Basta con questo posto”, disse Vollaro e pensò se il passo successivo potesse essere cercare altrove, allontanarsi dalla costa, rinunciare al turismo, almeno temporaneamente. “Ho finito con questo”, ha detto.Ha definito la Costiera Amalfitana una “torta finta” – imponente, gloriosa, bellissima.”Ma”, ha detto, “non ti sosterrà.”