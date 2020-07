La Costiera amalfitana piange Enrico Addabbo , bello come il sole

La Costiera amalfitana piange Enrico Addabbo . Uno sportivo, ha vogato anche per Amalfi per le Regate, fisioterapista nel suo centro ad Atrani , bello come il sole. E’ stata la SLA (sclerosi laterale amiotrofica) a piegare lui come tanti grandi sportivi. Un dolore grande per tutti, per i figli, tutti valenti professionisti, gli amici, la Costiera amalfitana che perde un grande uomo dal cuore generoso e pieno di energie che tanto bene ha fatto. Lascia un vuoto non solo nella famiglia ma in tanti amalfitani e atranesi che lo hanno conosciuto e amato, frequentando la sua palestra ed il centro fisioterapeutico. Alla moglie Sandra, ai figli Alessandro ed Erica e tutti i parenti vanno le nostre condoglianze.

Tanti i commenti sui social

Mia nonna stravedeva per te. Ti aspettava tutte le mattine per le terapie e non voleva nessun altro. Queste sono di quelle notizie che non vorresti mai e poi mai ricevere.

In due giorni, due giovani figli di questa terra ci hanno lasciato. Affidarsi alla fede è l’unico modo per accettare che la nostra vita terrena è solo il naturale passaggio verso l’Altissimo. Che la terra ti sia lieve caro Enrico. Un abbraccio forte alla tua splendida famiglia, persone meravigliose come lo sei stato tu!