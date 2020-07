La collezione primavera-estate maschile di Dolce & Gabbana è ispirata al mare di Sorrento

Come hanno spiegato Dolce & Gabbana sulla propria pagina Facebook, la collezione primavera – estate maschile, che i due noti stilisti hanno proposto in anteprima nel campus “Humanitas”, trae spunto dai colori del mare e dalle geometrie presenti nell’Hotel Parco dei Principi di Sorrento, da cui prende il nome la nuova collezione. Un hotel progettato da Gio Ponti nel 1960, dove le tinte del mare si mescolano al candore del bianco. E così gli abiti presentati ieri a Milano, uno per ogni modello, mostrano le stesse tinte e fantasie. Alla fashion show ha partecipato anche il trio “Il Volo” che si è esibito dal vivo per tutta la durata del defilé. In perfetta armonia con il tema della sfilata la scelta dei brani, dal più classico “Torna a Surriento” a “Unico grande amore”, oltre a “O sole mio”, “Un amore così grande” e “Volare”. Non è la prima volta che Dolce & Gabbana mostrano il loro amore verso la Campania. Nel 2016 gli stilisti decisero di festeggiare i 30 anni della loro casa di moda proprio a Napoli dedicando una collezione alla città partenopea e a tutte le sue peculiarità. Quattro giorni tra sfilate per le strade della città ed eventi esclusivi nelle ville con una madrina d’eccezione: Sophia Loren. L’happening dal vivo è anche nato per dare un segnale positivo: è un invito a non fermarsi e a non piangersi addosso. Con il direttore scientifico dell’Humanitas, professor Alberto Mantovani, i due stilisti siciliani hanno condiviso il concetto che creatività, bellezza e scienza non hanno confini, “devono volare insieme al servizio dell’umanità“.

a cura di Luigi De Rosa

(foto tratte dal web)