La carica del tifo per la partita più importante col messaggio di Ciccio Rocco: ‘Nel nome del Siberiano…’

I tifosi scaldano i cuori e si preparano a vivere la partita più importante della stagione, forse la più prestigiosa dell’era Lotito-Mezzaroma. Nella giornata di ieri gli ultras hanno dato appuntamento nel piazzale antistante la tribuna dello stadio Arechi alle ore 18 per accogliere il torpedone che porterà i giocatori della Salernitana in via Allende per la sfida con lo Spezia. Seppur nel rispetto nelle normative anti-covid, la parte calda del tifo granata farà sentire la propria vicinanza alla squadra prima di novanta minuti che decideranno una stagione intera

Un messaggio di incitamento breve ma importante arriva anche da Ciccio Rocco, storico volto della Granata South Force e di tutta la tifoseria granata. Sui social lo storico ultras granata ultrà ha pubblicato un video-omaggio all’amico e compagno di mille battaglie, Carmine Rinaldi, con un chiarissimo messaggio: “Nel nome del Siberiano… Vincere!!!”.

SALERNITANA – SPEZIA probabili formazioni (Stadio Arechi, ore 21)

SALERNITANA (4-3-1-2): Vannucchi; Karo, Migliorini, Aya, Lopez; Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine; Maistro; Gondo, Djuric. A disp. Micai, Curcio, Cerci, Capezzi, Jallow, Cicerelli, Jaroszynski, Dziczek, Heurtaux, Giannetti. All. Ventura

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Erlic, Terzi, Ramos; Maggiore, M. Ricci, Mora; Di Gaudio, Gudjohnsen, Nzola. A disp. Krapikas, Acampora, F. Ricci, Gyasi, Bartolomei, Bastoni, Ferrer, Desjardins. All. Italiano

Arbitro: Valerio Marini di Roma 1 (Grossi/Avalos). IV uomo: Lorenzo Illuzzi di Molfetta

Tutto in novanta minuti: Salernitana, ora o mai più. Adesso davvero non si può più sbagliare, adesso davvero non serve fare retorica. La partita che vale una stagione, la partita che può cambiare giudizi, umori, riflessioni. Vinci e arrivano i playoff, non vinci e sarà di nuovo fallimento. In mezzo ci passa il mondo, ma nel calcio non esistono mezze misure.

Ultimi novanta minuti di una stagione vissuta tra emozioni, delusioni, interruzioni forzate, gol e naturalmente altalena. La Salernitana si presenta all’ultima gara dell’anno da nona in classifica, ma il calendario strizza l’occhio: si gioca Frosinone-Pisa e almeno una delle due perderà punti, il destino è ancora nelle mani dei granata. Con una vittoria arrivano gli spareggi, oggi si gioca una finale. Anzi, un ottavo di finale: il cammino verso il sogno promozione inizia già stasera. La Salernitana non ha mai disputato un playoff in Serie B, ma questa deve essere la notte delle prime volte. Per continuare a giocare, però, bisogna battere lo Spezia terzo in classifica. Non la più semplice delle partite. Saranno la cattiveria, la rabbia, le motivazioni, il furore agonistico a fare la differenza. Ma soprattutto la tecnica. Ed è per questo che per giocarsi il tutto per tutto Ventura mette in campo i giocatori più tecnici a disposizione, insieme senza paura. Tutti all’attacco ma con la sorpresa in porta: gioca Vannucchi e non Micai. La partita da incubo del portiere mantovano contro l’Empoli costa caro, panchina a Trieste e panchina anche stasera. Fiducia ancora al numero 12 che ruba al posto a chi il 12 ce l’ha sulla maglia e adesso anche come identità. Davanti all’ex Alessandria, la Salernitana si disegna con il 4-3-1-2. Karo e Lopez fanno i terzini, Aya e Migliorini i centrali. Di Tacchio batte Dziczek e gioca davanti alla difesa (l’unica scelta basata sull’equilibrio e non sulla qualità), ai suoi lati Akpa Akpro e Sofian Kiyine che ha tanto da farsi perdonare e tanto da dimostrare. Maistro gioca da 10, le punte sono Gondo e Djuric. Il bosniaco ha già fatto 12, ma per vincere bisogna fare 13.

Lo Spezia deve difendere il terzo posto, occhi al campo e orecchie alla radiolina perché allo Zini di Cremona gioca il Pordenone che non deve vincere. Marino però guarda già alla semifinale playoff che ha in tasca e un po’ di turnover lo fa. Non sono venuti con i compagni a Salerno gli ex Vitale e Ragusa, l’altra vecchia conoscenza Ricci gioca titolare nel 4-3-3 privo anche di Galabinov.

In porta va il talento mai sbocciato Scuffet, con Vignali, Erlic, Terzi e Ramos in difesa. Mora e Maggiore spalleggiano Ricci mentre il gemello va in panchina, le ali sono Di Gaudio e Nzola. La punta è un figlio d’arte, in campo l’islandese Gudjohnsen. Arbitra il signor Marini, con lui la Salernitana non ha mai vinto. Ma questa deve essere la notte delle prime volte.