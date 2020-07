La Campania anticipa al 20 luglio i saldi estivi. In Campania i saldi estivi partiranno in data lunedì 20 luglio, dunque con largo anticipo: erano, infatti, previsti per il mese di agosto, ma è arrivato l’annuncio da Salvatore Petrella, presidente Provinciale Confesercenti Caserta, confermando in questo modo l’anticipo.

Già la candidata M5S, Valeria Ciarambino, aveva preannunciato quanto ufficializzato nelle ultime ore, dicendo: “Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la proposta di far partire immediatamente la stagione dei saldi estivi in Campania. Si tratta di un risultato fondamentale per la ripresa dell’economia nella nostra regione, grazie al quale possiamo dare una speranza concreta a tantissime piccole imprese in seria difficoltà per gli effetti dell’emergenza sanitaria. Far partire i saldi subito equivale a dare immediatamente ossigeno a commercianti e imprese, contribuendo a far tornare la gente nei negozi, dando così una spinta ai loro affari. Mi aspetto che la Giunta Regionale dia immediatamente attuazione alla proposta approvata, senza attendere un solo giorno di più”.

Un anticipo importante che vuole supportare il commercio della nostra Regione, messo a dura prova dalla crisi Covid. In tal modo piccole e medie imprese, messe in seria difficoltà dall’avvento del Covid, potrebbero iniziare a risollevarsi.

La Confesercenti, nelle ultime ore, ha reso noto che: “La terza commissione del consiglio regionale della Campania, presieduta dall’On. Nicola Marrazzo, ha comunicato l’approvazione della mozione del Consiglio Regionale della Campania”. “Quest’ultimo richiedeva l’anticipo dei saldi estivi 2020 al 20 luglio anziché il 1 agosto, come deliberato in precedenza”.

Gli sconti, come da tradizione, dureranno 60 giorni. L’anticipo comporterà sicuramente un aumento delle vendite nella seconda parte del mese di luglio e nella prima parte di agosto. Ci auspichiamo che diano respiro alle aziende del settore abbigliamento che, nella fase post Covid, hanno registrato enormi difficoltà” – ha dichiarato Petrella.