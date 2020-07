La Camera dà l’ok alla proroga dello stato d’emergenza. Giuseppe Conte: “Non significa tornare al lockdown”

La risoluzione di maggioranza che prolunga al 15 ottobre lo stato d’emergenza, dopo il via libera del Senato, ottiene anche il via libera dell’Aula della Camera. Il documento, infatti, è stato approvato con 286 voti a favore, 221 contrari e 5 astenuti. Passato l’esame del Parlamento, l’effettivo via libera alla proroga avverrà nel prossimo Consiglio dei Ministro, che è stato convocato per le ore 20.00 di oggi.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene per fare alcune importanti precisazioni dopo che in molti sui social hanno manifestato la propria preoccupazione credendo che la proroga dell’emergenza potesse significare un ritorno al lockdown. Conte smentisce tale ipotesi ed afferma: “Se non si condivide la necessità di prorogare lo stato di emergenza lo si dica in modo franco, ma non si attribuisca al governo e non si faccia confusione nella popolazione. Oggi leggendo alcune pagine e risposte sui social ho visto che c’è qualcuno che è stato convinto che la proroga dello stato di emergenza significhi tornare al lockdown e misure più restrittive dal primo agosto. Non è affatto così”.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte risponde poi a quanti lo accusano di voler prorogare lo stato di emergenza per beneficiare di poteri extra ordinem: “Si tratta di un’accusa sbagliata. Qualora il Cdm adottasse la delibera di proroga dello stato di emergenza, non per questo il Presidente del Consiglio sarebbe autorizzato ad emanare Dpcm. Il potere del Presidente del Consiglio dei ministri non deriva dalla dichiarazione dello stato di emergenza né, dunque, si protrarrebbe per effetto della sua proroga, ma si radica nella normativa di rango primario. La dichiarazione dello stato di emergenza costituisce certamente il presupposto di fatto, il requisito sostanziale, ma non potrebbe in alcun modo legittimare l’adozione dei Dpcm, se non fosse affiancata da una fonte abilitante di rango legislativo. Dunque, per poter continuare a essere esercitato dopo il 31 luglio, quel potere richiederà comunque un ulteriore intervento normativo, ovvero un nuovo decreto legge, che sarà sottoposto all’esame parlamentare per la sua conversione in legge. Con quel decreto, dovranno essere differiti i termini contenuti nei decreti legge n. 19 e n. 33 adottati nel corso dello stato d’emergenza, coerentemente con il termine prorogato”.

Dall’opposizione arriva la dura accusa da parte di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, la quale parla di una “deriva liberticida” messa in campo dal Governo con la scusa del Coronavirus. La Meloni accusa: “Lo stato di emergenza vi serve per consolidare il governo ed il potere facendo quello che volete senza regole e controlli”. E rivolta a Conte aggiunge: “Lei fin qui ha avuto molti poteri straordinari, al punto da configurare quasi i pieni poteri. Cosa ci avete fatto? Li avete usati per fare una infornata di 300 nomine pubbliche nel corso del lockdown. Li avete usati per mettere nei decreti cose che non c’entrano nulla con la pandemia. Avete fatto la commissione sulle fake news, il ministero della verità o la sanatoria dei migranti, sono queste le cose che volete continuare a fare?”.

La Meloni sottolinea la ferma posizione del centodestra contrario alla proroga dello stato d’emergenza: “Noi non saremo conniventi, voteremo contro”.