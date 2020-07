La Calamarata, una ricetta sfiziosa

Come potrete intuire, il nome della pasta calamarata è dovuto proprio alla sua similitudine con gli anelli di calamaro. Naturalmente è un formato di pasta che si presta a svariate preparazioni, ma quella con i calamari è la ricetta tradizionale napoletana e gioca proprio sulla piacevole confusione tra gli ingredienti. In sostanza, quando parliamo di questa ricetta parliamo di un sugo a base di calamari, pomodorini, aglio, prezzemolo e olio. Se non trovate la calamarata potete usare un altro formato di pasta, come i mezzi paccheri o i paccheri normali. Che dite, ci tuffiamo a capofitto in questa ricettina sfiziosa?