La bellezza di Positano negli emozionanti scatti di Giuseppe Di Martino

Oggi vogliamo condividere con i lettori gli scatti del nostro amico Giuseppe Di Martino che è riuscito a catturare con le sue foto l’emozione di una giornata a Positano. Una città dall’indiscussa bellezza ma la bravura di Di Martino è riuscita a cogliere alcuni dei tanti scorci e panorami che solo Positano può offrire. Non basta avere una macchina fotografica, bisogna saper guardare e trovare la giusta inquadratura ed il particolare che in tanti, per fretta o per abitudine, non notano. E Di Martino ha proprio questa capacità, quella di non guardare semplicemente ma osservare e trasformare le sue fotografie in opere d’arte capaci di incantare lo sguardo e catturare il cuore.