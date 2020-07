Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Romina, col figlio di Gianni Morandi dopo l’esordio in musica con il suo singolo Ego, un brano rap decisamente lontano dai mood di suo padre Al Bano, che sembra essere pronto all’addio artistico a Romina Power.

Dopo l’esordio il suo sogno è quello di duettare con Tredici Pietro, ovvero il figlio Gianni Morandi, un’unione artistica davvero interessante se dovesse avere luogo.

Jasmine Carrisi e Pietro Morandi

La figlia di Al Bano e il figlio Morandi hanno in comune molte cose: entrambi hanno deciso di allontanarsi artisticamente dal genere dei loro genitori e tutti e due hanno scelto di non utilizzare il cognome di famiglia per presentarsi nel mondo della musica.

Nelle ultime ore si parla molto di una possibile partecipazioni di Jasmine Carrisi al Festival di Sanremo, in molti pensano che la giovane sia pronta a duettare con suo padre Albano, tuttavia la giovane ha ben altri sogni, come rivelato in una recente intervista, infatti, vorrebbe duettare con Tredici Pietro, il figlio minore di Gianni Morandi.

Pronta a Sanremo?

Jasmine è la primogenita di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, il suo recente esordio nel mondo della musica ha stupito molto i più critici, la 19enne ha dato prova di grande talento.

Nel corso di un’intervista su Oggi ha rivelato quello che è il suo sogno per il futuro, parlando anche del Festival di Sanremo, la vedremo quindi nel 2021 nella kermessa condotta da Fiorello e Amadeus? “Quel palco mi mette tanta paura. Sono ancora giovane e devo fare tanta gavetta” ha ammesso Jasmine, rivelando tuttavia che preferirebbe portare sul palco dell’Ariston un genere diverso.

Tredici Pietro

Tredici Pietro è il figlio di Gianni Morandi e sua moglie Anna Dan, calsse 1997 ha fatto il suo esordio musicale nel 2018 con il singolo Pizza e Fichi. Nel tempo ottiene un grande successo, arrivando a collaborare anche con importanti nomi del mondo della musica.