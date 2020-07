Iscrivetevi al webinar con esperti sul dopo (si spera) Covid-19 (gratuito ma serve iscriversi)

L’emergenza sanitaria della pandemia da Covid-19 ha stravolto il mondo come uno “tsunami” che ha costretto i popoli a confrontarsi con un modo inedito di affrontare la vita in ogni aspetto, dal rapporto con la propria salute al lavoro, alle relazioni interpersonali, alla spesa, agli svaghi, agli spostamenti. Per fare chiarezza sugli scenari che potrebbero presentarsi a breve discutendone con professionisti del settore, SLAM Corsi e Formazione, associazione scientifico-culturale di livello nazionale, ha organizzato, con il patrocinio della Consulta Sanità del Comune di Sorrento, il webinar gratuito “A piccoli passi verso la normalità”, che si terrà il 6 luglio dalle ore 18.30 alle 20,00 in modalità e-learnig sulla piattaforma TV dell’Associazione. Interverranno: il Dott. Costantino Astarita – Medico Cardiologo, Coordinatore della Consulta Sanità di Sorrento e Governatore del distretto Campania del Rotary, il Dott. Carlo Doc Alfaro – Medico Pediatra, membro della Consulta Sanità di Sorrento e responsabile commissione Medicina e Chirurgia di SLAM, il Dott. Salvatore Ercolano – Biologo Nutrizionista, vice Coordinatore della Consulta Sanità del Comune di Sorrento e Presidente di SLAM, Dott. Fabio Siniscalchi Personal Trainer e Chinesiologo. Modererà la giornalista e blogger Serena Pane. Ecco il link per partecipare alla diretta:

