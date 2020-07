Ischia, l’Amerigo Vespucci la omaggerà a Sant’Anna

Il veliero e nave scuola della Marina Militare lo farà dopo richiesta ufficiale del comune di Ischia

Redazione –

Il veliero e nave scuola della Marina Militare, nella sera del 26 luglio passerà sotto costa da Forio ad Ischia Ponte, e questo dopo che il comando della veliero ha risposto alla richiesta del comune principale dell’isola verde.

L’appuntamento è alle ore 19.00 quando navigherà a velocità ridotta dalle coste di Forio, passando poi per Lacco Ameno, Casamicciola ed Ischia Ponte dove, nello specchio d’acqua davanti al Castello Aragonese, sarà affiancata da una motovedetta della Capitaneria di porto ischi tana.

Sull’imbarcazione della Guardia costiera ci sarà il sindaco Enzo Ferrandino che porterà alla nave il saluto ed il ringraziamento degli ischitani che per la prima volta potranno ammirare insieme ai turisti nelle loro acque l’unità vanto della nostra marina.

Le unità da diporto, sempre rispettando le distanze di sicurezza, potranno sfilare al fianco della nave scuola rievocando così la tradizionale festa a mare degli scogli di Sant’Anna, annullata quest’anno per rispettare le norme anti contagio.

In questi giorni il veliero della Marina Militare è in campagna addestrativa con 106 Allievi della Prima Classe dell’Accademia Navale ed è in navigazione nel Mediterraneo.

