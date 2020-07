Ischia Global primo festival ‘fisico’ e film in sala Dal 12 luglio, Sileri: occasione di ripartenza

(ANSA) – NAPOLI, 10 LUG – E’ il primo festival ‘fisico’ dell’era post Covid: dal 12 luglio l’Ischia Global Film & Music, 18esima edizione, riporta il cinema in sala con oltre settanta film ma anche con forum, mostre e omaggi a Morricone e Fellini.

”Siamo i primi al mondo, e faremo le cose per bene, in osservanza delle ordinanze della Regione Campania emanate dal Presidente De Luca e delle disposizioni del Ministero della Salute – dice Tony Renis, presidente onorario della kermesse – E’ molto significativo che ad inaugurare il festival sia proprio il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri”. Che giudica il Global festival un segnale molto positivo. ”L’ho detto più volte e credo serva sempre confrontarci su questo quando parliamo del Covid: per ripartire l’Italia ha bisogno di farlo con consapevolezza, senza paura, a maggior ragione della verità – dice Sileri- Per questo partecipare all’Ischia Global,è un’occasione di ripartenza con la giusta consapevolezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. Quest’anno sono onorato di partecipare ancora di più visto che il festival è dedicato al Maestro Ennio Morricone, e sono contento che sia conferito a Zucchero il riconoscimento “Le chiavi di Ischia”.

Presidente 2020 è Carolina Rosi. Il festival prodotto da Pascal Vicedomini è sostenuto dal MIBACT-DG Cinema e dalla Regione Campania con il patrocinio della Croce Rossa Italiana.

Riaperti per l’occasione gli storici cinema dell’isola.