İnfarto sulla spiaggia di Maiori: uomo rianimato da un’intervento di una infermiera angelo

İnfarto sulla spiaggia di Maiori: uomo rianimato da un’intervento di una donna, Sofia Cavitta, una infermiera originaria di Pagani nell’Agro Nocerino Sarnese, angelo per l’uomo salvato da lei coi soccorsi della Croce Rossa e del 118 .

Una tarda mattinata convulsa a Maiori, in Costiera Amalfitana, questa domenica.

Il bagnante, ha avuto un malore, poi si è saputo che era stato colpito da un infarto.

A salvarlo sull’immediato la donna che ha praticato il massaggio cardiaco, con il personale medico del 118 e volontari della Croce Rossa, che hanno portato l’uomo, circondato dai bagnanti affollatisi sul posto, all’elisoccorso al demanio.

L’elicottero, non capendo anche dalla calca in spiaggia di gente che salutava, girava a vuoto.

Dubbi per l’organizzazione dei soccorsi estivi, presidi in Costiera amalfitana ancora da mettere nonostante le spiagge affollate. La settimana scorsa un uomo è morto in spiaggia sempre a Maiori.

Dubbi sull ‘uso del demanio per l’ elicottero, anche tecnici, con rischi per atterraggio per il manto del campetto, l ‘altro possibile atterraggio era sulla lontana pista del cimitero di Tramonti.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale ed i Carabinieri.

L’uomo, trasportato alla fine d’ urgenza a Salerno, per fortuna si è salvato, ma ci si chiede quando la Regione Campania e l’Asl da Salerno attiveranno i presidi d’emergenza sulle spiagge in Costiera amalfitana e l’idrovolante in Costa d’ Amalfi ?

E quando si potrà fare una seria pista di atterraggio per l’elisoccorso che da Positano a Praiano, Amalfi e Ravello è l’unico mezzo in grado di poter velocemente salvare vite umane?

La foto è d’archivio, lo scopo non è soddisfare le morbosità delle persone, ma dare informazioni utili.