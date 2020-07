Incidente a Tordigliano, al confine tra Positano e Piano di Sorrento. Scontro tra un ciclomotore ed un’autovettura

Ennesimo incidente stradale a Tordigliano, a confine tra Positano e Piano di Sorrento. Una donna, mentre percorreva la S.S. 163 in direzione Positano alla guida di uno scooter, nel tentare di sorpassare un mezzo che la precedeva ha invaso l’opposta corsia di marcia trovandosi di fronte un’autovettura che procedeva in direzione Colli di San Pietro. L’impatto è stato inevitabile e la ragazza è caduta al suolo unitamente al ciclomotore, riportando delle ferite che ne hanno reso necessario il trasporto presso l’ospedale di Sorrento, dove è arrivata con mezzi privati grazie all’aiuto di alcune persone presenti sul posto e stante la lunga attesa per l’arrivo del 118. Nel frattempo il ciclomotore è rimasto al centro della strada in attesa dell’arrivo dei Carabinieri che cercheranno di ricostruire quanto accaduto.