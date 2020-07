Incidente a Praiano: l’ambulanza parte ma viene rallentata dal traffico a Positano – FOTO/VIDEO

Sembra tornata la normalità sotto certi punti di vista in Costiera amalfitana. Una normalità intesa nel senso più largo del termine. Oltre a tante celebrità che stanno arrivando, a centinaia di yacht di lusso, a turisti e visitatori che stanno ricominciando a popolare gli splendidi territori della Divina, si palesa nuovamente il problema del traffico. Sicuramente non c’è l’emergenza a cui si assiste ogni estate, ma specie nel weekend, si sta risollevando la problematica del caos traffico.

In particolare, proprio poco fa, si è verificato un incidente a Praiano (di cui ancora non si conoscono i dettagli) e sono stati chiamati subito i soccorsi del 118: l’ambulanza, però, è stata rallentata in maniera rilevante a causa del traffico nella zona di Positano. Insomma, vecchi problemi che tornano a galla in Costiera amalfitana.