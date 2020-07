İncendio albergo a Montalto di Castro Viterbo

Grave incendio a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. L’Hotel Margherita ha preso fuoco e al momento è totalmente avvolto dalle fiamme. Non sono note le cause del rogo, che si sarebbe sviluppato al terzo piano della struttura. Sul posto, i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme. Al momento non si ha notizia di eventuali feriti: secondo le prime informazioni, tutti gli ospiti sarebbero usciti all’esterno. Sul posto le squadre da Viterbo, Civitavecchia e Orbetello. Nell’incendio sarebbero coinvolte sei auto parcheggiate all’esterno della struttura.