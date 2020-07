In una vetrina del marchio Capri Watch compaiono le scarpe dedicate al Covid-19

La nota azienda Capri Watch di Silvio Staiano, il marchio diventato famoso per i suoi bellissimi ed originali orologi, ha da poco lanciato una linea di scarpe che hanno subito conquistato il cuore degli italiani e non solo. L’azienda, infatti, conta decine di rivenditori in tutta Italia ed anche nel resto del mondo, da Sorrento a Capri, da Positano a Salerno, fino a Milano ed al Giappone. Ed ora in una delle vetrine del noto marchio sono comparse le scarpe dedicate al Covid-19, mai scelta più giusta in questo particolare periodo storico.