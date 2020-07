In manette per coltivazione e spaccio di droga

Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Sorrento hanno sequestrato barattoli di marijuana ed una pianta della stessa sostanza

Massa Lubreense – Un 30enne vicano è stato arrestato per coltivazione e spaccio di droga.

Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Sorrento, coordinati dal vice questore Donatella Grassi, nell’ambito del servizio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato barattoli di marijuana ed una pianta della stessa sostanza.

I poliziotti si sono recati in via Vespucci nell’abitazione di A.C., un volto noto alle forze dell’ordine, per una perquisizione ed hanno rinvenuto due barattoli contenenti 33 grammi di marijuana mentre, nel giardino, è stata sequestrata una pianta della stessa sostanza dell’altezza di circa 1,5 metri.

Così è stato arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

GiSpa