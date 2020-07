In lutto tutto il mondo del calcio e in particolare quello stabiese. Rizza dopo il periodo di cure post causa di un aneurisma non c’è l’ha fatta…

Rizza dopo il periodo di cure post causa di un aneurisma non c’è l’ha fatta…

In lutto tutto il mondo del calcio e in particolare quello stabiese.

Giuseppe Rizza non ce l’ha fatta. Il calciatore ex Juve Stabia, Juve e tante altre squadre ha chiuso gli occhi questa mattina presto. Un mese fa fu colpito da un aneurisma cerebrale che lo portò al coma, ma dopo qualche giorno si svegliò e pian piano riuscì a riconoscere anche i familiari. Stamane, a seguito di una complicazione, non ce l’ha fatta.