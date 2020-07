In classe un’ora prima? Gli orari post covid che stravolgeranno la scuola

C’è preoccupazione e anche un po’ di perplessità tra le famiglie in vista della ripresa dell’attività scolastica in presenza a settembre. Il Covid-19 – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – rischia di stravolgere gli orari. Per rispettare le regole anti-contagio sarà necessario scaglionare gli orari di ingresso e di uscita e potrebbe rendersi necessario far lezione anche il sabato. Le scuole, nella loro autonomia, potranno far suonare la campanella già a partire dalle 7.30 di mattina e far entrare le classi scaglionate fino alle 9 e far durare la settimana scolastica 6 giorni, anche lì dove se ne facevano solo 5. L’ingresso anticipato potrebbe comportare l’uscita anche alle 14.