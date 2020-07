In Campania si balla, discoteche aperte. Una doverosa precisazione all’articolo de Il Mattino di Napoli che abbiamo ripreso .

Meno gente, distanziamento, mascherine nelle porzioni di locale al chiuso. Le regole sono semplici e chiare. Sì al divertimento, ma con criterio. Alcune regioni hanno già aperto al mondo della discoteca, il Governo Conte, nel prorogare lo Stato di Emergenza, ha lasciato alle Regioni la facoltà di decidere sulle discoteche e sale da ballo.

Ebbene in Campania si può, responsabilmente e con prudenza, ballare e divertirsi, una dimensione che fa parte del mondo giovanile che anzi serve a rafforzarne la psiche e le relazioni sociali.

Divertirsi si può e si deve per avere una società più sana, ottimista, consapevole, con gioia di vivere, non con cupezza, tristezza, invidia e gelosia, paura e ossessione.

Lasciamo che il Covid non si impossessi delle nostre menti, bisogna essere responsabili, coscienziosi, prudenti, ma non ossessivi e paranoici altrimenti il coronavirus covid-19 oltre ai danni alla salute e all’economia porterà danni anche alla psiche.

Divertimento si dunque, anche il ballo, con responsabilità, con prudenza, con rispetto delle regole, coscienzioso, ma in Campania si può

Anche noi media , anzi sopratutto, abbiamo le nostre colpe, nel riprendere, come abbiamo fatto noi oggi, ma era una fonte autorevole, ed amplificare notizie negative.

Non le nascondiamo, non le nasconderemo, ma diamo le giuste proporzioni alle cose, la Costiera amalfitana è Covid free, da Positano ad Amalfi e Ravello zero contagi.

In Penisola sorrentina ci sono 4 o 5 asintomatici in ottima salute, Sorrento un caso, Massa Lubrense quattro, isolati e con tutti i contatti già verificati sanissimi senza contagi.

A Vico Equense idem, nonostante la gaffe di De Luca, tutti i ristoranti di Vico, Massa, Capri e dintorni sono stati super controllati e sono sani.

Facciamo sempre attenzione ovviamente.

Andiamo avanti e buona estate a tutti.