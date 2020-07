In Campania riapertura della scuola a settembre. Il Presidente Vincenzo De Luca: “Screening di massa a personale scolastico, mascherine per tutti gli studenti”

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante il suo consueto intervento del venerdì, ha dedicato grande attenzione alla riapertura delle scuole nel prossimo mese di settembre. “Oggi abbiamo una priorità che è quella dell’apertura dell’anno scolastico. Dobbiamo prepararci a fare lo screening su tutto il personale scolastico per dare serenità alle famiglie, ai docenti, ai bidelli, ai ragazzi. Per quello che riguarda la Campania dovremo fare 180.000 screening (test sierologici o tamponi). Nei giorni scorsi abbiamo avuto degli incontri fra l’Assessore alla Pubblica Istruzione, il mondo della scuola e le organizzazioni sindacali. Bisogna decidere ancora quando aprire l’anno scolastico in Campania. C’era un orientamento ad aprire tutto dopo la tornata elettorale del 20 e 21 settembre, quindi verso il 24 settembre. E’ intervenuta però una novità, è stato nominato Commissario per l’emergenza scolastica Arcuri, il quale proporrà una campagna di screening sul piano nazionale. E’ evidente che se si decide una campagna di screening all’inizio del mese di settembre noi dovremo collocarci dentro quel periodo, quindi probabilmente decideremo di fare l’apertura dell’anno scolastico come il 90% delle regioni, quindi tra il 14 ed il 15 settembre. Quello che dobbiamo perseguire è l’obiettivo di non perdere tempo, non perdere un mese intero di anno scolastico, ma soprattutto aprire avendo messo in sicurezza le nostre scuole. Dovremo anche prepararci a produrre milioni di mascherine da dare soprattutto ai ragazzi delle medie e medie superiori. Le due cose che si potranno fare sono queste: screening di massa sul personale scolastico e mascherine per tutti i ragazzi. Tutto il resto francamente mi sembra che sia tempo perso. Cercheremo anche di lavorare per non avere scuole pollaio. Ho avuto alcune sollecitazioni in questi giorni per una scuola dell’infanzia ad Agropoli, una scuola elementare a Cava. Ma stiamo cercando di lavorare anche per evitare che si chiudano scuole proprio per rendere possibile un maggiore distanziamento”.