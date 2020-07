In Campania 15 nuovi casi di Coronavirus Covid-19, ma sono pochi rispetto ai controlli a tappeto che si fanno a Napoli come a Salerno. Siamo di fronti a casi di asintomatici, non malati, non ospedalizzati, ne morti. Bisogna riflettere su questi dati rispetto al contesto odierno, senza abbassare la guardia , ma riflettere. Nessun caso in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, da Amalfi a Sorrento sono Covid free

Come comunicato dall’Unità di Crisi, il dato di oggi fa registrare 15 nuovi casi di positività in Campania a fronte di 1.561 tamponi.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 15 (*)

Tamponi del giorno: 1.561

Totale positivi: 4.818

Totale tamponi: 310.851

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 433

Guariti del giorno: 0

Totale guariti: 4.098 (di cui 4.098 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

* Il dato include 6 positivi connessi ai precedenti casi del campo Rom di Napoli e 5 contatti stretti di persone precedentemente risultate positive nel salernitano.

Per altri 4 casi al momento sono ancora in corso le indagini epidemiologiche sulla tracciabilità.