IL SINGOLO ESTIVO DEL DUO “LE RADICI”

“Ricordi mai dati” è il titolo del singolo estivo del duo napoletano “Le Radici” che da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali, e che fa seguito a “Mi basterebbe il tuo nome”, canzone quest’ ultima che ancora oggi sta ottenendo grandi riscontri e che ha permesso al duo partenopeo di accedere alla finale nazionale di Castrocaro 2020, che andrà in onda il 27 agosto su Rai Due.

Continua, quindi, il progetto di crescita artistica del duo, con questo nuovo brano dal ritmo molto più movimentato e che rievoca i suoni e l’ atmosfera tipiche dell’ estate, ma con un testo sempre molto ricercato e a tratti malinconico.

Anche la data di uscita di questo nuovo brano non è stata scelta a caso: venerdì 17, perché, ci raccontano i ragazzi, questa data, che per molti è ritenuta sfortunata, per loro, invece, è una data positiva e che gli ha sempre portato fortuna.

Un periodo molto intenso per il duo “Le Radici” che li vede impegnati nella promozione di questo nuovo brano estivo, ma anche concentrati e carichi nella preparazione della loro performance sul palco della serata finale del prestigioso festival di Castrocaro, che potrebbe aprirgli grandi opportunità e, tra queste, anche le porte del Festival di Sanremo giovani 2021, aggiunge il loro manager Gennaro Cataldo, che fin dall’ inizio ha fortemente creduto nel loro talento.